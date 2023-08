Correa, formula particolare per la cessione al Marsiglia – Sky

Joaquin Correa partirà domani per Marsiglia per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà al club francese. L’Inter ha accordato una formula particolare per la cessione per Sky Sport.

VIA – Una formula intricata ma che può essere redditizia per l’Inter quella con cui sta per essere ceduto Joaquin Correa al Marsiglia. Il giocatore domani partirà per la città francese e farà le visite mediche prima della firma del contratto. I nerazzurri hanno accettato un prestito di 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 13. La particolarità è la presenza dell’obbligo di riscatto a 11 milioni in caso di qualificazione del Marsiglia alla prossima Champions League.