Pavard, l’Inter si copre prima? Le alternative possibili – Sky

Benjamin Pavard può diventare un giocatore dell’Inter, ma tutto dipende dal sostituto che il Bayern Monaco deve trovare. Luca Marchetti indica le scelte nerazzurre su Sky Sport.

ATTESA – L’Inter non aspetterà all’infinito il Bayern Monaco che ha bisogno di sostituire Benjamin Pavard. Il calciatore e il club sono in accordo con i nerazzurri, ma ancora non arriva il via libera per le visite mediche. Per questo motivo la dirigenza pensa fin da subito alle possibili alternative. Sono due i nomi che potrebbero diventare caldi: Peer Schuurs del Torino e Japhet Tanganga del Tottenham in prestito.