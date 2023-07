Correa, buone notizie per l’Inter! Icardi potrebbe regalargli una chance! – TS

Potrebbe aprirsi un varco per la cessione dall’Inter di Correa. TuttoSport informa su un club interessato. Nella vicenda c’entra anche Icardi.

CHANCE – L’Inter vorrebbe piazzare sul mercato Joaquin Correa, che anche ieri ha avuto ampio spazio in amichevole senza, però, riuscire a sfruttarlo. Finora, però, nessun acquirente si è fatto concretamente avanti per l’attaccante argentino. Le cose potrebbero cambiare, adesso, anche grazie a un connazionale ex nerazzurro. Si tratta di Mauro Icardi che, pur avendo recentemente rinnovato il suo contratto col Galatasaray, per motivi familiari potrebbe non riuscire a rimanere in Turchia la prossima stagione. Per questa incognita il club di Galata si guarda intorno, alla ricerca di un profilo che possa, eventualmente, sostituire temporaneamente Icardi. Il nome che potrebbe fare al caso del Galatasaray, secondo TuttoSport, è proprio quello di Correa dell’Inter.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini