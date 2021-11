Conte-Tottenham, il tecnico salentino pensa a 3 giocatori dell’Inter

Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter ormai prossimo al Tottenham, potrebbe chiedere agli Spurs alcuni giocatori nerazzurri.

NOMI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbero diversi i giocatori di Serie A segnati sul taccuino di Antonio Conte. Infatti l’allenatore salentino avrebbe intenzione di chiedere uno sforzo importante al Tottenham, club inglese a cui sembra essere destinato. Tra i diversi giocatori figurerebbe alcuni che ha allenato all’Inter. I calciatori in questione sarebbero Marcelo Brozovic, Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni.

CENTROCAMPISTA – Per il centrocampista croato gli Spurs potrebbero essere favoriti dalla situazione di incertezza riguardante la trattativa per il suo rinnovo con club nerazzurro. Il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2022 e gli Spurs penserebbero ad uno scambio alla pari, sulla base intorno a 30 milioni di euro, con Tanguy Ndombele.

DIFENSORI – Per il difensore italiano invece, nonostante il rinnovo dello scorso marzo, sia il centrale che i nerazzurri potrebbero vacillare a fronte di un’offerta da capogiro da parte della società londinese che potrebbe fare un investimento per il futuro. Anche nel caso dell’olandese il discorso potrebbe essere simile. Difatti quest’ultimo, seppur meno giovane del compagno di squadra e di reparto, è in scadenza di contratto a giugno 2023 e rappresentato da Mino Raiola.

Fonte: SportMediaset.it