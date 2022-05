Cecere: «Radu via dall’Inter, non solo prestito! Bologna ormai è passato»

Cecere in un’intervista su Tuttomercatoweb.com ad Alessio Alaimo, ha parlato del futuro di Ionut Radu e dell’episodio di Bologna.

VIA DALL’INTER – Crescenzo Cecere parla così del futuro del portiere rumeno: «L’Inter non ha perso lo Scudetto contro il Bologna, ma ha avuto un calo perdendo tanti punti per strada. È stato un campionato avvincente. E l’Inter rimane una grande squadra. Andrà via, a giocare. Farà il suo percorso in prestito, salvo che non arrivi qualche squadra che punti su di lui a titolo definitivo. Vorremmo restare in Italia, anche se ha tanti estimatori pure all’estero. Vuole dimostrare il sul valore come già fatto».