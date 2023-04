Ceccarini: «Post-Skriniar, l’Inter guarda in casa Chelsea. Un’ipotesi»

Ultimi ottanta giorni da tesserato dell’Inter per Skriniar, che poi potrà andare al PSG anche se sembra già un ex avendo saltato un mese e mezzo. Il giornalista Ceccarini, su TuttoMercatoWeb, fa un nome dal Chelsea.

LE OPZIONI – Niccolò Ceccarini si sposta già sui temi del prossimo mercato: “L’Inter è operativa su più fronti. Il capitolo rinnovi resta all’ordine del giorno. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando per prolungare il contratto di Alessandro Bastoni, in scadenza 30 giugno 2024. Il giocatore ha dato la sua priorità al club nerazzurro e la trattativa sta andando avanti. L’Inter è pronta a un’importante adeguamento economico per allungare l’accordo fino al 2027. Un altro argomento caldo resta il post Milan Skriniar. Una scelta non facile e che la società non vuole sbagliare. A tal proposito il club nerazzurro guarda in casa Chelsea. Piace infatti Trevoh Chalobah, che tra l’altro ha ancora un contratto molto lungo, fino al 2028. Per ora un’ipotesi poi magari a fine stagione il discorso potrebbe entrare nel vivo”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini