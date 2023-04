Longhi: «Investcorp? Di sicuro l’Inter deve cambiare qualcosa»

Bruno Longhi, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del futuro societario dell’Inter e del possibile arrivo di Investcorp.

FUTURO DA SCRIVERE − Bruno Longhi ha detto la sua sul futuro societario dell’Inter e del possibile arrivo di Investcorp. Le sue parole: «Se ne parla da tanto tempo. L’unica verità è che l’Inter deve uscire in qualche modo da questa situazione. Che arrivi Investcorp, Oaktree o che la Cina riapra i rubinetti, qualcosa bisogna farla. Non si può proseguire con questo andazzo con il presidente che non è in grado di soddisfare le esigenze dei dirigenti. I quali a loro volta devono poi soddisfare quelle dell’allenatore. Una squadra blasonata come l’Inter non può andare aventi perdendo pezzi importanti ad ogni sessione di mercato. È qualcosa che deve finire perché se si prosegue così il club è destinato a diventare nei prossimi anni una squadra di medio lignaggio».