Marocchi: «Salernitana-Inter doveva finire 2-4! Un ‘problema madre’»

L’Inter ha pareggiato 1-1 con la Salernitana in maniera autolesionista, facendosi riprendere dopo aver fallito più volte il gol del pareggio. Da Sky Calcio Club, l’ex centrocampista Marocchi sostiene come sarebbe dovuta finire ben diversamente.



TANTI GOL MANGIATI – Giancarlo Marocchi valuta le difficoltà realizzative dell’Inter, appena due gol negli ultimi ottantasette tiri in quattro partite: «C’è da chiedersi perché con Fiorentina e Salernitana doveva finire 4-2 e 2-4, invece finisce 0-1 e 1-1. Questo in generale. L’allenatore può centrare in minima parte, lui fa le scelte e dovrebbe anche azzeccarle in modo da creare delle gerarchie più nette e precise: quelle sono fondamentali. Io ho l’impressione che alla fine sia scivolato Marcelo Brozovic perché le cose andavano bene o benino, ma non è un motivo valido per metterlo fuori. Brozovic se lo chiede, Romelu Lukaku è stato preso per giocare titolare e si chiede perché deve rimanere fuori a prescindere per Edin Dzeko. Oltre al caso Milan Skriniar di inizio anno, che per me è la madre di tutti i problemi dell’Inter: doveva essere il capitano. Non si è mai riuscito a creare squadra, Simone Inzaghi centra solo se non ha azzeccato le scelte giuste nella leadership. Da fuori non sappiamo se l’ha fatto».