Ceccarini: “Lautaro Martinez, speranze Inter aumentano. Il Barcellona…”

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato di “TuttoMercatoWeb.com”, ha parlato del possibile trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona

BLOCCO – Queste le parole di Niccolò Ceccarini sul futuro di Lautaro Martinez all’interno dell’editoriale a sua firma su “TuttoMercatoWeb.com”. “Più passa il tempo e più per l’Inter aumentano le speranze di trattenere Lautaro Martinez. Il Barcellona insiste per provare a prenderlo ma a oggi non si è avvicinato ancora alla richiesta dei nerazzurri, che vogliono il pagamento della clausola rescissoria. E quindi la situazione è bloccata. Intanto non si registrano passi avanti per Cavani“.

Fonte: Niccolò Ceccarini – TuttoMercatoWeb