Lautaro Martinez, Hakimi all’Inter complica piani Barcellona: il motivo – MD

Si complicherebbe l’affare Lautaro Martinez per il Barcellona con il possibile arrivo di Achraf Hakimi all’Inter

ULTIME – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’operazione di mercato che porterebbe Achraf Hakimi all’Inter sarebbe una brutta notizia per il Barcellona. Infatti al club catalano verrebbe meno una possibile contropartita tecnica da offrire alla società nerazzurra. Si tratterebbe di Nelson Semedo, giocatore che avrebbe potuto abbassare la richiesta di 111 milioni di euro, cifra prevista dalla clausola rescissoria. In questo senso resterebbero solo due carte in mano ai dirigenti della squadra spagnola: Junior Firpo e Arturo Vidal.