Ceccarini: «Lautaro Martinez? Un mese è decisivo! Barella, le cifre»

Ceccarini aggiorna sui rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. I due dovrebbero legarsi ancora all’Inter per altri anni. Il punto.

UN MESE È DECISIVO − Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su Tmw aggiorna sul rinnovo di Lautaro: «L’Inter e Lautaro Martinez andranno avanti insieme. Su questo non ci sono dubbi. I segnali sono chiari anche se c’è ancora da lavorare. L’incontro di mercoledì a Madrid tra il suo agente Camano e i dirigenti nerazzurri è stato comunque molto importante. Tutti si stanno muovendo per trovare al più presto l’accordo. Probabilmente tutto questo avverrà prima della fine della stagione e aprile potrebbe essere il mese decisivo. La richiesta del bomber argentino è un miglioramento dell’ingaggio per arrivare vicino ai 10 milioni di euro netti a stagione. L’Inter è partita da 8 come base fissa e sta cercando la soluzione per arrivare a questa cifra. Marotta e Ausilio hanno buttato giù alcune idee per trovare la quadratura del cerchio ma è chiaro che servirà l’ok della proprietà per alzare la parte fissa».

AVANTI TUTTA − Ceccarini dice la sua poi su Barella: «Ancora più avanti è la situazione riguardante il rinnovo di Barella. Il centrocampista nerazzurro è un altro dei punti di riferimento della squadra. E l’Inter si è mossa per tempo per blindare anche lui. L’obiettivo è arrivare sui 7 milioni di euro complessivi. Le basi sono state gettate da tempo. Manca davvero poco, la fumata bianca è a un passo. Barella si legherà così all’Inter fino al 2029».