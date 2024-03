Carlos Augusto, rientro fissato! E Arnautovic? L’Inter detta i tempi

L’Inter domani contro il Napoli non avrà né Carlos Augusto né Marko Arnautovic. Entrambi si sono fatti male contro il Bologna sabato scorso. Si rivedranno dopo la sosta, ma con tempistiche diverse.

TEMPI DI RECUPERO − Domani contro il Napoli, l’Inter non potrà contare su Carlos Augusto e Arnautovic. Il primo ha subito un’elongazione, mentre per il secondo c’è un risentimento muscolare. Entrambi rientreranno a pieno regime solamente dopo la sosta per le nazionali. Come riferisce il Corriere dello Sport, farà più in fretta l’esterno brasiliano, che ha già messo nel mirino la partita contro l’Empoli il giorno di Pasquetta. Infatti, l’ex Monza durante queste settimane di sosta lavorerà ad Appiano Gentile per tornare al top in vista della volatona finale. Quanto ad Arnautovic, il problema è leggermente più grave. L’austriaco dovrebbe farcela non per Pasquetta, ma probabilmente per la partita successiva sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena.