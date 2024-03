Buchanan più altri dieci: Inzaghi decide, l’Inter attende (e spera)

Buchanan non vuole assolutamente terminare la sua prima mezza stagione all’Inter con l’etichetta di “oggetto misterioso” né da assoluto non protagonista. Il calendario nerazzurro prevede ancora dieci partite in Serie A e solo Inzaghi può decidere il finale. Anche da titolare?

ESORDIO RIMANDATO – La delusione di Tajon Buchanan per l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League è forse più cocente di quella dei suoi compagni di squadra. Il “What If” di Atletico Madrid-Inter potrebbe essere proprio l’ingresso dell’esterno canadese prima dei tempi supplementari. Tutto pronto, poi Simone Inzaghi cambia idea. La quinta e ultima sostituzione dell’Inter non va in scena e nemmeno il sesto cambio di Inzaghi prevede Buchanan in campo. Sarebbe cambiata la mezz’ora finale con la freschezza del 25enne di Brampton a disposizione? Difficile da dire ma sicuramente non sarebbe andata peggio… La delusione di Buchanan non è solo nel non aver potuto aiutare l’Inter a strappare il pass per i quarti di finale ma anche non aver potuto debuttare in Champions League nella stagione in corso. Competizione già conosciuta in Belgio nella fase a gironi della passata edizione e a cui dover dare appuntamento nella prossima. A Milano si spera che l’investimento sull’esterno destro classe ’99 porti ottimi frutti. In campo…

Buchanan inserito nell’Inter di Inzaghi

POTENZIALE RISORSA – La stagione interista di Buchanan è ferma alle due presenze in Serie A contro Salernitana e Lecce nella seconda metà di febbraio. Nemmeno mezz’ora complessiva, essendo entrato nella ripresa dopo il 75′ in partite senza minuti di recupero. Nei circa 27′ giocati da Buchanan in maglia Inter, tra l’altro sulla fascia sinistra anziché su quella destra, si sono intraviste le caratteristiche dell’esterno arrivato dal Club Brugge. Caratteristiche che serviranno molto all’Inter nella prossima stagione ma che Inzaghi, nel 3-5-2, deve integrare da subito nell’organizzazione tecnico-tattica della sua squadra. Il “tranquillo” finale di stagione in Serie A è fondamentale per inserire Buchanan negli schemi inzaghiani dell’Inter. Non come comparsa ma possibilmente già da protagonista. Magari dopo Inter-Napoli, ecco. Provocazione (o no?): l’idea che la formazione dell’Inter nelle ultime partite preveda Buchanan più altri dieci dovrebbe sfiorare Inzaghi. Una risorsa diventa tale solo se sfruttata appieno, senza perdere altro tempo.