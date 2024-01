Casadei, ritorno in Italia per l’ex Inter? Ci pensa una di Serie A

Rientrato dal prestito al Leicester dopo sei mesi – operazione che può sbloccare la trattativa per Stefano Sensi – l’ex Inter Cesare Casadei è ora di nuovo al Chelsea. Ma a breve potrebbe tornare in Italia, con un club di Serie A che ci pensa.

RITORNO IN PATRIA – Non è andato nel migliore dei modi il prestito al Leicester per Cesare Casadei, rientrato al Chelsea dopo soli sei mesi. L’ex Inter potrebbe però non restare a lungo a Londra. Lo sottolinea l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che a SportItalia afferma come la Lazio stia pensando di portarlo in prestito a Roma già in questa sessione di calciomercato per rinforzare il proprio centrocampo.