Barella si alza sui pedali: in Inter-Lazio evita ogni spreco

Nicolò Barella è l’MVP di Inter-Lazio (3-0), semifinale della Supercoppa Italiana 2023. Un premio che evidenzia la qualità del 23 nerazzurro, che offre una delle sue migliori prestazioni.

FOCUS TOTALE – Nonostante i timori della vigilia, Nicolò Barella stringe i denti e parte titolare in Inter-Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana 2023. Anzi, rimane in campo dall’inizio alla fine. Offrendo probabilmente la sua miglior prestazione in questa stagione (qui il suo voto). Senza segnare (per un pelo) né fornendo assist. Ma giocando una partita da centrocampista totale come non si vedeva da (troppo) tempo per i suoi standard.

IL FACILITATORE – La prima ora di gioco di Barella in Inter-Lazio è semplicemente perfetta. Pronti, via e mette sulla testa di Marcus Thuram il pallone del possibile vantaggio dopo cinque minuti. Poi al 17′ ripulisce il pallone per Alessandro Bastoni, che porta al tacco di Federico Dimarco e al gol proprio di Tikus. Al 35′ avrebbe anche l’opportunità di segnare, ma stampa sulla traversa da pochi il cross al bacio sempre di Dimarco. Nella ripresa poi serve a Lautaro Martinez una palla perfetta, ma anche il Toro litiga con la traversa. Barella è sostanzialmente un attaccante aggiunto per l’Inter di Inzaghi, e non a caso è il giocatore con più passaggi riusciti di tutti nella trequarti offensiva. 13 secondo il report della Lega Serie A, davanti anche a Dimarco e Calhanoglu. Ma non bastano solo questi highlight a descrivere la prova di Barella.

NESSUNO SPRECO – Uno dei dati che più sorprende di Barella in Inter-Lazio è quello sulla corsa. Secondo il report ufficiale della Lega Serie A, il numero 23 nerazzurro non è neanche tra i primi cinque per km percorsi. Una cosa insolita, ma che sottolinea la qualità di questa prestazione. Perché Barella evita di correre a vuoto come spesso gli capita, ma gioca totalmente in funzione dello sviluppo della manovra. È anche il giocatore della mediana Inter che tocca meno palloni, 55 in totale. Ma, come si vede dalle azioni salienti sopra citate, sono quasi tutti tocchi di capitale importanza nella costruzione nerazzurra. Una gara all’insegna dell’ottimizzazione per Barella, apparso finalmente lucido e concentrato dall’inizio alla fine. Riuscendo a non innervosirsi nemmeno dopo la clamorosa traversa del primo tempo. Un gol che, con il senno di poi, il vice-capitano nerazzurro avrebbe meritato.