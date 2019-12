Caravello: “Vidal vuole lavorare con Conte. Kulusevski conteso dalle big”

Arturo Vidal è l’obiettivo principale del mercato di Gennaio per l’Inter di Antonio Conte. Il cileno, in queste ore, ha rotto con il Barcellona e tutto sembra portare ad un ritorno di “King Arturo” in Italia. Danilo Caravello, noto procuratore, sulle frequenze di “Radio Sportiva”, ha parlato della situazione di Vidal in orbita Inter e di Kulusevski, gioiellino classe 2000 in forza al Parma.

STRATEGIA – Arturo Vidal vuole la Serie A. E vuole tornare a lavorare con Antonio Conte, è questa l’opinione di Danilo Caravello. Una battuta, infine, sulla situazione legata a Dejan Kulusevski: «Vidal? È attratto dalla Serie A e dal voler nuovamente lavorare con Conte, poi l’Inter è un club di altissimo livello. Polemiche con il club? Un modo per forzare la mano, una strategia da una parte per strappare il prezzo migliore e dall’altra per far capire che se ne vuole andare. Kulusevski? Inter, Juventus e Napoli stanno facendo a gara per assicurarselo già a gennaio, ma non sarà semplice vincere la resistenza del Parma».