Nandez-Inter se salta Vidal! Nainggolan è la chiave? Ossigeno Conte – TS

Nandez è l’alternativa a Vidal per l’Inter (vedi articolo), che ovviamente farà di tutto per arrivare al cileno (vedi articolo). Gli ottimi rapporti tra il Cagliari e il club nerazzurro potrebbero garantire un colpo anche sul gong qualora sorgessero problemi per il centrocampista del Barcellona. Di seguito quanto rivelato da “Tuttosport”

PIANO B – Nahitan Nandez è l’alternativa dell’Inter qualora dovesse andare male per Arturo Vidal: “Per fronteggiare (inattesi) colpi di scena su Vidal, ovviamente, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno anche un piano B. E tutti gli indizi portano a Nández. Alla luce degli ottimi rapporti con il Cagliari, l’uruguaiano potrebbe arrivare in prestito. Anche perché in estate ci sarà da ridiscutere la situazione che riguarda Radja Nainggolan“.

GONG – “Un file, quello legato a Nández, che – nel caso – verrebbe aperto solo gli ultimi giorni di mercato: fino ad allora l’Inter avrà la testa solo su Vidal, anche perché i ritorni di Stefano Sensi e Nicolò Barella hanno dato dato un po’ di ossigeno ad Antonio Conte per le prime gare del 2020″.

