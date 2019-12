Bucchioni: “Inter, in corso quattro trattative complesse! Il primo colpo…”

Il mercato dell’Inter sta per entrare nel vivo. Il giornalista Enzo Bucchioni, nel consueto editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, fa il punto della situazione

IL PUNTO – Di seguito quanto scritto da Enzo Bucchioni sul mercato dell’Inter: “[…] Resiste anche Giuseppe Marotta su Arturo Vidal, Marcos Alonso, Rodrigo De Paul e Dejan Kulusevski. Per ora il Barcellona non scende sotto i 25 milioni, l’Udinese è ferma a 35 e l’Atalanta a 40 per chiudere a gennaio. Trattative complesse, l’Inter non molla. Primo colpo potrebbe essere proprio Alonso che anche ieri è andato in tribuna (Frank Lampard ha spiegato la motivazione, ndr) […]”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com