Brozovic senza sostituti, dal mercato l’Inter prende un vice: l’indicazione

Brozovic in questa stagione non ha praticamente mai avuto un sostituto all’altezza. In vista della prossima sessione di calciomercato, però, l’Inter ha già le idee chiare e punterà a trovare un suo vice.

L’INDIZIO – Marcelo Brozovic non sarà più solo all’Inter. Dopo aver rinnovato il contratto durante la recente sosta per le nazionali, blindandolo vista la precedente scadenza al 30 giugno, ora il croato avrà anche un vice. L’ha fatto intendere Simone Inzaghi, nella conferenza di vigilia del derby Inter-Milan di Coppa Italia (vedi articolo): «Sappiamo dell’importanza che ha Brozovic nella nostra squadra. Quest’anno, sfortunatamente, è mancato per un periodo che è coinciso con quello nostro meno brillante. Ci sono state delle partite dove ha giocato Nicolò Barella, Matias Vecino o Hakan Calhanoglu. Arturo Vidal all’occorrenza l’ha fatto negli ultimi minuti a Liverpool, molto bene. Alle spalle di Brozovic abbiamo tutte mezzali che hanno fatto stagioni importanti ma sono specialisti in quel ruolo e non come play, di volta in volta hanno cercato di dare il massimo per la partita che andavamo ad affrontare. Con la società se n’è parlato e probabilmente prenderemo qualcosa, però è una cosa che ora non mi interessa perché abbiamo questi ultimi quaranta giorni da fare nel migliore dei modi».