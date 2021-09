Brozovic, rinnovo priorità Inter: contatti in corso ma servirà uno sforzo – SI

Brozovic è in scadenza al 30 giugno 2022 e l’Inter deve accelerare la trattativa per il rinnovo di contratto. Secondo Sportitalia proseguono i contatti con il suo entourage per ottenere la firma in tempi brevi.

RINNOVO IN ARRIVO? – L’Inter deve chiudere presto il rinnovo di Marcelo Brozovic, per evitare che da gennaio qualche altro club possa fargli firmare un contratto a parametro zero per la prossima stagione. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, afferma che il prolungamento è una priorità della società, che continua i contatti frequenti con il suo entourage. Servirà però uno sforzo per raggiungere un’intesa con Brozovic: non è ancora fatta. Negli scorsi giorni sono stati avvistati il padre (che fa da agente) e alcuni avvocati a lui legati, la speranza è che possa essere un segnale. Dopo Brozovic toccherà a Nicolò Barella, dato che per Lautaro Martinez ormai è tutto fatto.