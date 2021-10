Brozovic, c’è anche il Newcastle. Per il rinnovo il croato chiede 6 milioni – TS

Brozovic nei prossimi giorni discuterà con l’Inter per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da TuttoSport, però, su di lui ci sarebbe anche il Newcastle, oltre a PSG e Chelsea.

RINNOVO – Il contratto di Marcelo Brozovic è in scadenza con l’Inter, ecco perché la società nerazzurra e il suo entourage presto si incontreranno per discutere del rinnovo di contratto con tanto di adeguamento dell’ingaggio. Dal canto suo il croato chiede circa 6 milioni, firmando così un quadriennale. Attenzione però, perché secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, il Newcastle si sarebbe interessato al giocatore, dopo i sondaggi da parte di PSG e Chelsea. Filtra comunque ottimismo da parte dell’Inter per quanto riguarda il rinnovo.

Fonte: TuttoSport