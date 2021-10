Immobile ci sarà per Lazio-Inter? Controlli in Clinica Paideia

Ciro Immobile sarà a disposizione della squadra di Maurizio Sarri per Lazio-Inter? L’attaccante sta svolgendo controlli alla Clinica Paideia.

TWEET – Controlli alla Clinica Paideia per Ciro Immobile. Lo rende noto la Lazio tramite il proprio account Twitter. Nel suo messaggio sul social network. “Controlli in Clinica Paideia per Ciro Immobile“. Presente nello stesso tweet anche la foto dell’attaccante biancoceleste all’interno della clinica. Verrà verificato il recupero dalla lesione muscolare rimediata dal giocatore contro la Lokomotiv Mosca e quindi se potrà essere della partita Lazio-Inter, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18. C’è ottimismo sul recupero del giocatore.

Fonte: Twitter S.S. Lazio