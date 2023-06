Brozovic, il Barcellona lascia campo all’Al Nassr: altro obiettivo – SM

Si defila il Barcellona dalla corsa per Marcelo Brozovic, sempre più lontano dall’Inter e – a questo punto – sempre più vicino all’Al Nassr. Secondo Sport Mediaset, i blaugrana sono in chiusura per un altro obiettivo.

DEFILATI – Il futuro di Marcelo Brozovic sembra ormai sempre più diretto verso l’Al Nassr. Il centrocampista croato, infatti, sarà uno dei sacrificati da parte dell’Inter sull’altare del mercato. Se nelle ultime ore, però, sembrava concreto l’interesse anche del Barcellona, i blaugrana hanno in realtà cambiato obiettivo. Si tratta di Ilkay Gundogan, in arrivo a parametro zero dal Manchester City. Niente “asta” dunque per i nerazzurri, con ormai soltanto l’opzione Arabia Saudita per la cessione di Brozovic.