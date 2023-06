Frattesi, agente nella sede del Sassuolo! La situazione con Inter e Juventus – Sky

Davide Frattesi è l’uomo di questa sessione di mercato. La Juventus, secondo Sky Sport, prova a superare l’Inter nella corsa al centrocampista del Sassuolo: in sede l’agente del calciatore

SORPASSO? – La Juventus si muove concretamente per Davide Frattesi. Secondo quanto riferito da Sky Sport è terminato l’incontro fra Manna, ds bianconero, e Carnevali nella sede del Sassuolo. Il club bianconero ha chiesto se l’Inter avesse già chiuso la trattativa per il centrocampista: al momento, però, non ci sono accordi già definiti col club nerazzurro. I bianconeri, quindi, cercheranno di mettersi in corsa per il centrocampista: a tal proposito, in questi minuti, nella sede del Sassuolo è arrivato l’agente Beppe Riso per discutere delle offerte sul tavolo e del futuro del centrocampista.