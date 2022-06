Per Bremer, nessun incontro Inter-Torino. Il motivo è legato a Skriniar − SI

Skriniar out e Bremer in. Questa sarà l’intenzione dell’Inter. Il difensore slovacco è finito nel mirino del PSG che dovrà presentare un’offerta ai nerazzurri. Il centrale del Torino, intanto, rifiuta tutto

IL MOTIVO DEL MANCATO INCONTRO − Il nome principale per la difesa dell’Inter rimane Bremer. C’è attesa per il capitano del Torino, prima i nerazzurri dovranno sistemare la questione Skriniar: «Nessun incontro per Gleison Bremer tra l’Inter e il Torino. Il brasiliano ha un impegno verbale con l’Inter e ha detto no a tutti. L’Inter prima dovrà risolvere la questione Milan Skriniar. Ci si aspetta tra giorni il rilancio del PSG. I nerazzurri puntano a 65 milioni di euro più bonus per arrivare a 70». Questo il punto di Alfredo Pedullà su Sportitalia mercato.