Pinamonti lontano dall’Inter, è avvenuto un incontro. Non con l’Atalanta − SI

Pinamonti è in uscita dall’Inter con l’Atalanta che ha messo gli occhi sull’attaccante classe 1999. C’è stato un nuovo contatto con il suo entourage. Il giocatore ha ribadito la sua volontà

NO COINVOLGIMENTO − Andrea Pinamonti vuole andare all’Atalanta. Il giocatore ha già ribadito il suo totale gradimento alla Dea. Secondo Alfredo Pedullà a Sportitalia mercato, oggi il contatto tra Inter e club orobico non è avvenuto come anche confermato da Luca Percassi (vedi articolo). C’è stato, però, un incontro con l’entourage del giocatore senza il coinvolgimento dell’Atalanta. Presto ci sarà la nuova partecipazione della Dea per arrivare a una totale intesa sul cartellino. La richiesta dell’Inter rimane di 20 milioni di euro.