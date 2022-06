Carnevali: «Scamacca, niente con squadre di Serie A. Cifre giuste»

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare dei giocatori neroverdi. Confermando come in Serie A nessuno è su Scamacca. Inter compresa.

DESTINATO ALL’ESTERO – Giovanni Carnevali esclude del tutto l’Inter (ma non solo) nella corsa a Gianluca Scamacca. Queste le sue parole: «Non c’è nessun tipo di trattativa con le squadre di Serie A. Con il PSG è tutto fermo, ma vediamo perché magari si possono aprire altre opportunità. Ci piacerebbe continuare a vederlo in Italia, ma al momento è molto difficile. Le nostre cifre non sono spropositate, basta vedere i prezzi che girano all’estero».