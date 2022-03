Bremer, Inter in pressing sul Torino: nerazzurri davanti a tutti

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione su Gleison Bremer nel suo podcast Here We Go, ascoltabile su Spotify. Secondo le sue parole, l’Inter starebbe spingendo per chiudere l’affare.

DESTINI INCROCIATI – Gleison Bremer sembra sempre più destinato a diventare un giocatore nerazzurro. A ribadirlo ci ha pensato il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano: «Come ripeto spesso, l’Inter ha tutte le intenzioni di chiudere per Bremer e stanno spingendo per farlo. Non c’è ancora un accordo, ma sembra che le strade del club e del giocatore siano destinate a incontrarsi».