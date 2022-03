Inter Women-Sampdoria, la FIGC annuncia: dirige un’arbitra dall’Ucraina

La FIGC agisce in maniera concreta per aiutare le persone colpite dall’invasione russa in Ucraina e lo fa portando in Italia un’arbitra. La signora Monzul dirigerà la partita di Inter Women contro la Sampdoria di Serie A Femminile, domenica alle 14.30.

NOVITÀ ARBITRALE – “L’Italia apre le porte all’arbitro Kateryna Monzul e domenica sarà in campo a dirigere la gara di Serie A femminile fra Inter Women e Sampdoria. Il calcio italiano è schierato compatto contro la guerra e prosegue l’attività incessante in favore della popolazione ucraina e della sua Federazione accogliendo in Italia uno dei migliori arbitro donna in Europa.

Come Stéphanie Frappart, la Monzul ha già diretto diverse gare di Europa League e altre sfide importanti, sia in campo maschile sia femminile. Adesso potrà proseguire la sua attività arbitrale nel nostro Paese. La sinergia UEFA, FIGC e AIA ha creato i presupposti per consentire alla Monzul di proseguire la sua carriera lasciandosi alle spalle le difficoltà logistiche causate del conflitto ma, sicuramente, non i dolori e le sofferenze. Il debutto in Italia è dunque previsto nel campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile per poi valutarne la possibilità di eventuali ulteriori designazioni”.

Fonte: FIGC