Inter, difesa tra rischi e certezze: tre opzioni per sostituire de Vrij

Quasi sicuramente Stefan de Vrij non sarà della partita contro la Fiorentina, dopo l’infortunio che lo ha costretto a dare forfait nel secondo tempo contro il Liverpool e a saltare la trasferta di Torino. Simone Inzaghi ora ha tre alternative, tra rischi e ‘certezze’.

DOPPIO RISCHIO – L’assenza di Stefan de Vrij e l’improbabilità di un suo recupero per la gara tra Inter e Fiorentina, portano Simone Inzaghi a studiare le alternative per sostituirlo. Tre, nel dettaglio. Tutte anche già viste nel corso della stagione. La prima: lanciare nuovamente Ranocchia da titolare al centro della difesa. Un rischio dopo quanto visto nella trasferta di Torino, dove l’ex capitano nerazzurro è stato tra i meno convincenti. La seconda: far partire Dimarco dal primo minuto sul braccetto di sinistra, spostando così Bastoni al centro. Una soluzione già praticata in stagione dall’Inter, con buoni risultati. Ma al momento non una certezza totale, visto il poco spazio trovato dall’ex Verona nell’ultima parte di stagione. Oltre alle prestazioni non convincenti al 100% mostrate.

La difesa dell’Inter senza de Vrij: una la possibile certezza di Inzaghi

CERTEZZA – Per la difesa dell’Inter di Simone Inzaghi, quindi, la certezza maggiore (anche per quanto visto fin qui in stagione) è la presenza di Danilo D’Ambrosio sull’out di destra, con lo spostamento di Milan Skriniar al centro. Soluzione praticata anche a Liverpool nella ripresa (proprio quando è stato necessario sostituire de Vrij) con ottimi risultati. Sia da parte del difensore italiano, sia dello slovacco, che è anche stato insignito della palma di migliore in campo della sfida vinta per 0-1 ad Anfield. Delle tre opzioni, probabilmente quella che il tecnico attuerà per Inter-Fiorentina. Anche se, chiaramente, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.