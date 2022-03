Brozovic, anche oggi allenamento personalizzato: cosa filtra alla Pinetina

Brozovic, il rinnovo con l’Inter è praticamente cosa fatta e fino al 2026 (vedi articolo). Grande assente della sfida contro il Torino, anche oggi il croato non era con il resto del gruppo per l’allenamento pomeridiano (vedi QUI).

OGGI ASSENTE – Marcelo Brozovic alla ripresa degli allenamenti oggi ad Appiano Gentile ha svolto lavoro personalizzato e non in gruppo. Verso la sfida contro la Fiorentina in programma sabato 19 alle 18, la sensazione è che il centrocampista croato tornerà comunque a disposizione di mister Simone Inzaghi dopo la pesante assenza domenica contro il Torino. Brozovic, intanto, ha firmato il suo rinnovo di contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi quattro anni. Presto l’annuncio ufficiale.