Brazao, accordo non raggiunto con un club brasiliano. Il futuro

Uno dei tanti misteri in casa Inter dagli esuberi proviene da Gabriel Brazao. Il portiere è stato vicino ad un club brasiliano, ma alla fine non se ne farà niente. Di seguito il suo probabile futuro.

ITALIA – Gabriel Brazao, portiere classe 2000 di proprietà dell’Inter, rimarrà in Italia ma non in nerazzurro. L’estremo difensore brasiliano andrà molto probabilmente in prestito in Serie B alla ricerca di una nuova esperienza. Secondo Globo Esporte la dirigenza meneghina ha rifiutato un’offerta del Botafogo a titolo definitivo con una percentuale sulla futura rivendita. L’Inter vuole prestarlo solamente, quindi ancora punta sul portiere, sfortunato nei suoi primi anni di carriera a causa di tremendi infortuni. Anche Brazao opta per l’Italia, l’obiettivo è giocare continuamente.