Trubin-Inter promessi sposi? Shakhtar Donetsk reagisce e ‘minaccia’!

Trubin, non è un mistero, piace molto all’Inter che tuttavia ha deciso di puntare su Sommer anche a causa delle richieste ritenute esose dello Shakhtar Donetsk. In tutto questo si è inserito il Benfica, ma secondo sport.novyny il portiere ucraino ha già un accordo verbale con i nerazzurri

BRACCIO DI FERRO – Anatolij Trubin probabilmente sognava di approdare all’Inter già a partire da questa stagione ma così non sarà. Mentre il portiere ucraino lancia messaggi social il suo club di appartenenza, lo Shakhtar Donetsk, minaccia di lasciarlo in panchina per l’intera stagione (e infatti ha già saltato due partite). Il motivo? Un accordo verbale con l’Inter in vista del prossimo anno, quando si libererà a zero. Secondo il giornalista ucraino Igor Tsyganyk, citato dalla testata sport.novyny, lo Shakhtar non ha reagito bene comunicando al giocatore il rischio di stare in panchina per tutta la stagione qualora non accettasse un accordo vantaggioso per entrambe le parti. L’Inter aveva offerto 12 milioni di euro per l’acquisto di Trubin senza possibilità di alzare l’offerta ma lo Shakhtar è stato intransigente e ha rifiutato. Ora però corre il rischio di perderlo a zero. Proprio per questo il Benfica sta provando l’inserimento.