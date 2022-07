Borussia Dortmund attende novità sul futuro di Haller e valuta un giocatore dell’Inter – Sky

Borussia Dortmund attende novità sul futuro di Haller e valuta la possibilità di acquistare un nuovo giocatore in attacco. Secondo Sky Sport Deutschland, il club tedesco osserva anche in casa Inter.

IN CASA INTER – Il Borussia Dortmund attende aggiornamenti dallo staff medico per quanto riguardo le ultime sulle condizioni dell’attaccante Sebastian Haller. Tra i nomi presenti nella lista della dirigenza c’è anche quello di Edin Dzeko. Come sappiamo, però, l’Inter ha ribadito la volontà di non voler fare altri colpi né in entrata né in uscita.