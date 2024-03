Bento-Inter, c’è un sì da sfruttare! Sull’agenda anche altri due − TS

Bento è il preferito per la porta dell’Inter in vista della prossima stagione. Il portiere della Nazionale verdeoro ha già detto sì al club nerazzurro. Sulla lista, ritiene Tuttosport, ci sono anche altri due nomi.

LA PORTA − Un primo e importante sì c’è ed è quello dello stesso Bento Matheus Krepski. Il portiere dell’Athletico Paranaense, convocato per la prima volta in Nazionale tanto da giocare e tenere la porta inviolata nel mitologico Wembley contro l’Inghilterra, è il preferito dell’Inter in vista della prossima stagione. Il club vorrebbe comprare un secondo portiere titolare, da fare crescere accanto a Sommer. Il piano è quello di ripetere una sorta di Onana 2.0: ossia partire inizialmente in panchina, per poi prendersi la titolarità col passare delle partite. Bento, che ha già detto di sì all’Inter la scorsa estate, ha una clausola rescissoria per l’estero di 60 milioni di euro. Ma Ausilio è convinto di poterla aggirare, tant’è che valuta il 24enne circa 15 milioni di euro. La sua è anche una valutazione basata sulla cessione a gennaio di Lucas Perri, miglior portiere dell’ultimo Brasileirão, dal Botafogo al Lione per 3.25 milioni più il 50% della futura rivendita. Ma Ausilio guarda anche ad altri due portieri: Michele Di Gregorio, valutato dal Monza 20 milioni ma sui vige un ottimo rapporto con Galliani, e Tobe Leysen. Per quest’ultimo, si potrebbe prospettare un percorso alla Brazao, ma con epilogo ovviamente diverso. Ossia parcheggiarlo in un club e poi riprenderlo appena è pronto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino