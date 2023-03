Bastoni-Inter, appuntamento per il rinnovo! Distanza su un aspetto – CdS

Alessandro Bastoni ha il contratto in scadenza a giugno del 2024. L’Inter, secondo il Corriere dello Sport, ha messo in agenda un nuovo incontro con l’entourage per trattare il rinnovo: c’è distanza su un aspetto

DISTANZA – L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Alessandro Bastoni. Il club, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha già messo in agenda un nuovo appuntamento con Tinti, l’agente del difensore, che andrà in scena dopo il match di ritorno contro il Porto, crocevia fondamentale della stagione dal punto di vista sportivo ed economico. I contatti avuti fra le parti nelle scorse settimane hanno mostrato una notevole differenza fra domanda ed offerta: il club nerazzurro ha proposto 4,5 milioni più bonus, la richiesta dell’entourage si aggira attorno ai 6 milioni. Il parametro utilizzato dagli agenti è il rinnovo offerto a Skriniar, poi rifiutato dallo slovacco. La volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme, ma il club nerazzurro dovrà alzare l’offerta, sperando al contempo che il difensore abbassi le sue pretese.

Fonte: Corriere dello Sport – P.gua