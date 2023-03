Lukaku scaricato dal Chelsea! L’Inter fiuta l’affare: lo scenario – CdS

Romelu Lukaku non rientra più nei piani del Chelsea. Seondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport i blues hanno “scaricato” l’attaccante belga: l’Inter fiuta l’affare ed ha pronta una strategia

ADDIO? – Il Chelsea non vuole più Lukaku. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club londinese considera conclusa la sua seconda avventura con la maglia “blues” dopo l’ultima deludente stagione disputata in Premier League. Un’idea che il club inglese aveva già quest’estate, viste le condizioni con cui “Big Rom” è tornato a Milano. Di questo scenario può approfittarne l’Inter che può strappare una conferma del belga a cifre vantaggiose. L’obiettivo del club nerazzurro sarà quello di ottenere uno sconto rispetto agli 8 milioni (più bonus) pagati la scorsa estate per il prestito. Anche “Big Rom”, che insiste per restare a Milano, potrebbe decidere di decurtare parte del suo ingaggio (8,5 milioni netti, ndr).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno