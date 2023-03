VIDEO – Asllani ai margini dell’Inter. Inzaghi deve avere coraggio | Good Morning Interfans

Good Morning Interfans è il videoeditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formato video con una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus su Kristjan Asllani

GOOD MORNING INTERFANS – Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in video. Il videoeditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. Nella puntata odierna focus su Kristjan Asllani. Il centrocampista non ha trovato molto spazio in stagione: Inzaghi dovrà mostrare più coraggio e concedere più minuti al talento ex Empoli. Di seguito la puntata di Good Morning Interfans di venerdì 3 marzo 2023 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).