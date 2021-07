Barone: «Sensi? Stiamo valutando rosa. Vedremo di cosa ci sarà bisogno»

Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha parlato oggi ai cronisti presenti a margine della presentazione dei calendari della prossima Serie A. Con un commento sul mercato e sul possibile acquisto di Stefano Sensi.

VALUTAZIONI IN CORSO – Stefano Sensi potrebbe essere un obiettivo per la Fiorentina del neo-tecnico Vincenzo Italiano. Intervistato sull’argomento, Joe Barone ha sottolineato come al momento nella società viola ci siano delle valutazioni in corso. Queste le sue parole a margine della presentazione dei calendari della prossima Serie A: «Al momento per quanto riguarda il mercato il tecnico sta valutando la rosa a sua disposizione. Vedremo dopo il ritiro di Moena di cosa avremo bisogno».