Ballardini: «Trasferta con Inter avvio difficile. Una novità interessante»

Davide Ballardini – allenatore del Genoa – ha parlato dell’esordio dei rossoblu a San Siro contro l’Inter (vedi calendario). Di seguito il commento rilasciato dal tecnico ai canali ufficiali della società ligure.

AVVIO DIFFICILE – Davide Ballardini ha commentato in questo modo l’inizio della prossima Serie A in trasferta contro l’Inter campione d’Italia: «Mi piace l’introduzione di questo nuovo elemento nei calendari, è una novità molto interessante. L’inizio sarà sicuramente impegnativo. Giocheremo contro due squadre candidate alla vittoria del campionato, prima la trasferta in casa dell’Inter campione d’Italia e poi in casa con il Napoli. Di facile non c’è nulla e gli avvii presuppongono sempre delle complicazioni. Il primo derby? Lo avremo più avanti nel corso della stagione. Ora è prematuro pensarci e lo faremo a tempo debito».

Fonte: Genoacfc.it