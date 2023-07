Balogun, l’Inter prepara un piano alla Lukaku. I giorni della svolta – TS

Balogun diventa un’idea concreta per l’Inter, che si prepara a sferrare il colpo sulla scia del progetto Lukaku. TuttoSport spiega quali saranno i giorni decisivi per la trattativa con l’Arsenal.

PIANO – Folarin Balogun ha superato bruscamente Alvaro Morata nella lista delle priorità dell’Inter. All’esperienza dello spagnolo la dirigenza nerazzurra preferirebbe la freschezza e l’abilità del 22enne dell’Arsenal. Ottenerlo, però, non sarà semplice, vista l’alta valutazione che ne fa il club inglese: oltre 40 milioni di euro. Per questo, secondo TuttoSport, l’Inter sta preparando un piano per affondare il colpo decisivo su Balogun. Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano sportivo, i nerazzurri vorrebbero investire per l’attaccante la stessa cifra che era stata stanziata per il progetto, poi sfumato, di riportare a Milano Romelu Lukaku. L’offerta dell’Inter, dunque, dovrebbe essere di 5 milioni per il prestito oneroso, con l’obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Con i vari bonus, poi, la cifra potrebbe salire oltre i 40 milioni di euro richiesti dall’Atletico. Il costo d’ingaggio di Balogun, comunque, dovrebbe essere più inferiore rispetto a quello, eventuale, di Alvaro Morata (6 milioni di euro netti per quest’ultimo). Anche grazie al Decreto Crescita del quale l’anglo-americano potrebbe beneficiare, a differenza dello spagnolo. Per l’Inter, che comunque lascia aperte anche le piste legate a Scamacca, Beto e Taremi, l’inizio della prossima settimana potrebbe risultare decisivo sul fronte Balogun.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini