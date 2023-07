Balogun, confermata la formula per portarlo all’Inter – SI

In attacco per l’Inter sono diversi i nomi che vengono citati da giorni, ma uno è il preferito della dirigenza. Per Falorin Balogun una formula precisa secondo Alfredo Pedullà da Sportitalia.

OPERAZIONE – Falorin Balogun è il preferito della dirigenza dell’Inter per completare il reparto d’attacco formato da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Joaquin Correa. Il calciatore americano si allena a parte con l’Arsenal, spinge per la cessione e i nerazzurri già sanno come agire con gli inglesi. Una formula alla Romelu Lukaku, ossia 35 milioni più bonus per strappare il sì dei Gunners.