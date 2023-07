Esposito, due club di Serie A hanno chiesto informazioni – SI

Sebastiano Esposito è ora in Giappone per la tournée estiva con l’Inter. Il giovane calciatore ha però attirato le sirene di due club di Serie A per le informazioni raccolte da Sporitalia.

GIOVANI IN FUGA – Tante le cessioni negli ultimi giorni dalla Primavera, ma non solo. Un ex Primavera, ossia Sebastiano Esposito, cerca ancora il club in cui sbocciare definitivamente e dimostrare tutto il suo talento. Nelle due amichevoli dell’Inter contro Lugano e Pergolettese l’attaccante ha segnato due gol, dando segnali importanti a Simone Inzaghi. Nelle ultime ore hanno chiesto informazioni per il calciatore sia Udinese che Verona, con quest’ultima che ha dimostrato un forte interesse.