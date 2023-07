Scamacca, idea da non sottovalutare. L’Inter forte sulla Roma per un motivo – Sky

La Roma è partita prima per Scamacca rispetto all’Inter. Ma i nerazzurri potrebbero avere una chance in più per un motivo. La spiegazione di Sky Sport 24.

FORMULE – Gianluca Scamacca torna ad essere accostato all’Inter anche in questa sessione di mercato. Nella lista degli attaccanti valutati dai nerazzurri ci sarebbe il calciatore del West Ham, anche se in secondo piano rispetto a Folarin Balogun e Alvaro Morata. Secondo Luca Cilli, intervenuto nella trasmissione di Sky Sport 24, la pista Scamacca per l’Inter non sarebbe da sottovalutare. Per convincere l’attaccante italiano la Roma si è mossa in anticipo ma, nonostante questo, i nerazzurri potrebbero avere la carta giusta per battere il club di José Mourinho. I giallorossi, infatti, potrebbero ottenere Scamacca solo con una forma di prestito. L’Inter, invece, il bottino da spendere sul mercato offensivo ce l’ha e potrebbe sfruttarlo proprio per ottenere il trasferimento con una formula diversa da quella del prestito.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Cilli