Arnautovic, riscatto vicino dell’Inter! Partita con la Roma decisiva

L’Inter domani scenderà in campo all’Olimpico per sfidare la Roma in una partita tutt’altro che facile per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Un match importante soprattutto per quanto riguarda il riscatto di Marko Arnautovic, come specificato dal bilancio dell’Inter al 30 giugno 2023.

RISCATTO VICINO – Vincere contro la Roma per mantenere la distanza con la Juventus seconda in classifica e per mandare un ulteriore messaggio importante al campionato. Portare a casa il massimo dei punti anche per quanto riguarda Marko Arnautovic, che nelle prossime ore potrebbe essere ufficialmente riscattato dall’Inter. In tal senso sarà già decisiva la partita con la Roma. Come evidenziato dal bilancio dell’Inter al 30 giugno 2023: «L’accordo, valido per la stagione sportiva 2023/2024, prevede per la Società l’obbligo all’acquisto definitivo al primo punto ottenuto dopo la data del 5 febbraio 2024». Dunque, la prima partita dopo il 5 febbraio è proprio quella che l’Inter disputerà domani contro la Roma. Un solo punto sarà decisivo per il riscatto dell’attaccante austriaco prelevato dal Bologna.