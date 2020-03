Arias ai saluti con l’Atletico Madrid? Inter sul giocatore – ESPN

Secondo quanto riporta ESPN Messico, l’Inter avrebbe messo nel mirino Santiago Arias. L’esterno dell’Atletico Madrid è arrivato nel 2017 in Spagna, ma fatica a trovare spazio.

OCCHI SUL MERCATO – Mentre si attendono ancora notizie su se e quando riprenderanno le competizioni sportive, proseguono le notizie e i rumor di calciomercato. Secondo le notizie che arrivano dal Messico, l’Inter sarebbe infatti interessata a Santiago Arias, esterno dell’Atletico Madrid, che arrivò in Spagna due anni e mezzo fa proprio per sostituire un altro giocatore che allora passò in nerazzurro, ma senza troppa fortuna: Sime Vrsaljko. Il colombiano non ha trovato molto spazio sotto la gestione di Diego Simeone, non riuscendo a convincere e a guadagnarsi il posto fisso tra i titolari. Ecco allora che i nerazzurri seguono con interesse la situazione, in vista della prossima finestra di calciomercato.