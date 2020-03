Faggiano: “Kulusevski umile, puÃ² fare grande carriera. Darmian…”

Faggiano: “Kulusevski umile, può fare grande carriera. Darmian…”

Intervenuto in diretta nel profilo “Instagram” dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Daniele Faggiano – Direttore Sportivo del Parma – ha parlato di Kulusevski e Darmian, due giocatori che sono stati a lungo seguiti anche dall’Inter.

INTRECCI DI MERCATO – Due giocatori seguiti con forza dall’Inter, ma anche due giocatori che si sono ritrovati a percorrere altre strade. Sempre con il Parma come punto sia di arrivo, che di partenza. Si tratta di Dejan Kulusevski e Matteo Darmian, dei quali ha parlato il Direttore Sportivo della squadra emiliana, Daniele Faggiano: «Kulusevski può fare una grande carriera, ha la testa sulle spalle ed è un ragazzo umile. Fosse stato un altro sarebbe andato subito alla Juventus o a una grande squadra, lui invece è rimasto a Parma. L’operazione Darmian non era facile, con il Mister ne avevamo parlato a giugno ma allora era tutto in alto mare, era incedibile e non potevamo competere con determinate cifre. Poi grazie anche al suo agente siamo riusciti a trovare uno spiraglio, i problemi più grossi li abbiamo avuto con il Manchester United visto che chiedevano determinate cifre e determinate condizioni».