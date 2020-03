Fenerbahçe, i risultati dei test sul Coronavirus. Fra i positivi un giocatore

Condividi questo articolo

Il Fenerbahçe, società turca con sede a Istanbul, ha fatto svolgere ai suoi tesserati i test per il Coronavirus. C’è un doppio caso di positività, di cui uno in un giocatore. Nella Super Lig l’altro giorno aveva annunciato di essere positivo il tecnico del Galatasaray Terim (vedi articolo).

IL COMUNICATO – “I giocatori, lo staff tecnico e il personale amministrativo della prima squadra del Fenerbahçe hanno svolto i test per il Coronavirus, presso le strutture di Samandira Can Bartu. Negli esami, sono risultati positivi al COVID-19 uno dei giocatori e un componente dello staff sanitario. I risultati sono stati inviati all’ospedale per ulteriori esami e trattamenti”.

Fonte: Fenerbahce.org