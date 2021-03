Zaccagni, l’agente: «Piace a molti: non c’è solo il Napoli. In estate vedremo»

Mattia Zaccagni Atalanta-Verona

Fausto Pari è nell’entourage che cura gli interessi di Mattia Zaccagni e Alessandro Bastoni, tra gli altri. Il noto procuratore ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi assistiti ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”

FUORICLASSE – Mattia Zaccagni è oggetto del desiderio di molte squadre in serie A. L’ha confermato anche Fausto Pari, membro della TMP Soccer di Tullio Tinti che cura gli interessi del trequartista del Verona e Alessandro Bastoni, tra gli altri: «Napoli piaceva e piace a Zaccagni – ha detto Pari a “Radio Kiss Kiss Napoli”-. Piace però a tanti. Quest’anno sta facendo un campionato eccezionale. A giugno parleremo con il Verona e decideremo insieme. È pronto per una piazza come Napoli. Può giocare in vari ruoli e in qualsiasi modulo. Ribadisco che Zaccagni è pronto per un grande club, quindi è pronto per Napoli. A gennaio molte squadre volevano Zaccagni, adesso torneranno in auge a giugno. La valutazione è tra i 12 ed i 15, ma non so cosa chiede il Verona. Bastoni? Si vedeva sin da ragazzino che era un predestinato. È un mancino con delle qualità straordinarie. A Madrid anche se senza pubblico, sembrava il veterano lì in mezzo».