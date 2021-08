Ag. Lautaro Martinez: «Felice all’Inter, lui vuole restare!». E apre al rinnovo

Lautaro Martinez ha il contratto in scadenza con l’Inter nel 2023 e non ha ancora rinnovato. L’agente Camano parla del futuro del suo assistito, che al momento non sembra essere in discussione, nonostante le voci che lo vorrebbero in uscita

RINNOVO POSSIBILE – Il futuro di Lautaro Martinez è in bilico ma non per il procuratore Alejandro Camano, che assicura: «Lautaro Martinez è felice all’Inter e in Italia. La sua decisione è quella di restare. Il rapporto con l’Inter è perfetto. Lautaro Martinez è tranquillo. Sì, è vero che c’erano offerte (l’ultima è quella del Tottenham, ndr), ma oggi sta bene e ci siederemo a parlare del futuro». L’agente Camano, intervistato dal giornalista Cesar Luis Merlo dell’emittente argentina TyC Sports, prova a riavvicinare il suo assistito all’Inter, come già anticipato (vedi articolo). Solo strategia oppure volontà comune di continuare insieme? La cessione di Romelu Lukaku rischia di cambiare tutte le carte in tavola in casa nerazzurra, ma il numero 10 argentino sa che dovrà responsabilizzarsi ulteriormente ora…